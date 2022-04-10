"Тоттенхэм" готов оформить выкуп Кулушевски

Фото: твиттер Кулушевски\Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" готов оформить выкуп шведского полузащитника "Ювентуса" Деяна Кулушевски, который на правах аренды выступает в составе "шпор", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в руководстве "Тоттенхэма" не видят проблемой заплатить за него 35 миллионов евро, а выкуп считают делом времени.

Отмечается, что аренда игрока рассчитана до конца следующего сезона. За эти полтора года "Ювентус" получит 10 миллионов евро, а при выполнении некоторых условий, "Тоттенхэм" будет обязан заплатить еще 35 миллионов за выкуп шведа.

Эта сумма будет выплачиваться несколькими траншами в течении пяти лет.

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