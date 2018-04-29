"Тоттенхэм" готов потратить 115 миллионов евро на двух звезд Серии А

Теги тоттенхэмлациосергей милинкович-савиччиро иммобиле

"Тоттенхэм" готов потратить 115 миллионов евро на двух звезд Серии АЛондонский "Тоттенхэм" нацелился на двух игроков римского "Лацио", информирует goal.com со ссылкой на Mirror.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом за полузащитника "орлов" Сергея Милинковича-Савича и их форварда Чиро Иммобиле "шпоры" будут готовы заплатить 115 миллионов евро. Средства на покупку звезд итальянской Серии А лондонский клуб планирует выручить с продажи нескольких своих игроков.

Напомним, Бэйл достиг договоренности с "Тоттенхэмом" по условиям личного контракта. | soccernews.ru

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