"Тоттенхэм" готов потратить 115 миллионов евро на двух звезд Серии А

Лондонский "Тоттенхэм" нацелился на двух игроков римского "Лацио", информирует goal.com со ссылкой на Mirror.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом за полузащитника "орлов" Сергея Милинковича-Савича и их форварда Чиро Иммобиле "шпоры" будут готовы заплатить 115 миллионов евро. Средства на покупку звезд итальянской Серии А лондонский клуб планирует выручить с продажи нескольких своих игроков.

Напомним, Бэйл достиг договоренности с "Тоттенхэмом" по условиям личного контракта. | soccernews.ru