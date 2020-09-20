"Тоттенхэм" готов предложить Лингарду пятилетний контракт

"Тоттенхэм" готов купить хавбека "МЮ" Джесси Лингарда, утверждает Daily Star.

По данным источника, "шпоры" могут заплатить за трансфер 27-летнего игрока 33 млн евро и предложить футболисту контракт до 2025 года.

Лингард - воспитанник "МЮ". В прошлом сезоне он сыграл за команду 39 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 17,5 миллионов евро.

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