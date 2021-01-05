"Тоттенхэм" готов продать Алли, но при одном условии
Лондонский "Тоттенхэм" пока не планирует расставаться с полузащитником Деле Алли во время зимнего трансферного окна.
По информации The Guardian, ситуация может измениться, если "шпорам" удастся до конца января подписать другого креативного хавбека.
Один из вариантов - возвращение на правах аренды из "Интера" Кристиана Эриксена.
Напомним, что сам Алли хочет перейти в ПСЖ, чтобы воссоединится с новым главным тренером парижан Маурисио Почеттино.
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