"Тоттенхэм" готов продать Алли, но при одном условии

Лондонский "Тоттенхэм" пока не планирует расставаться с полузащитником Деле Алли во время зимнего трансферного окна.

По информации The Guardian, ситуация может измениться, если "шпорам" удастся до конца января подписать другого креативного хавбека.

Один из вариантов - возвращение на правах аренды из "Интера" Кристиана Эриксена.

Напомним, что сам Алли хочет перейти в ПСЖ, чтобы воссоединится с новым главным тренером парижан Маурисио Почеттино.

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