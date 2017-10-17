"Тоттенхэм" готов продать Кейна за 222 миллиона евро

"Тоттенхэм" готов продать нападающего Гарри Кейна за 222 миллиона евро.

Именно столько ПСЖ заплатил минувшим летом за Неймара.

В лондонском клубе заявили о готовности отпустить игрока только за ту сумму, которая сделает его самым дорогим футболистом мира.

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