"Тоттенхэм" готов продать Кейна за 222 миллиона евро

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"Тоттенхэм" готов продать Кейна за 222 миллиона евро"Тоттенхэм" готов продать нападающего Гарри Кейна за 222 миллиона евро.

Именно столько ПСЖ заплатил минувшим летом за Неймара.

В лондонском клубе заявили о готовности отпустить игрока только за ту сумму, которая сделает его самым дорогим футболистом мира. 

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