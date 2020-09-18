"Тоттенхэм" готов продать пять игроков

Лондонский "Тоттенхэм" составил список из футболистов, которые не входят в планы тренерского штаба Жозе Моуринью.

По информации The Athletic, до закрытия трансферного окна столичный клуб могут покинуть пять игроков.

"Шпоры" готовы расстаться с вратарём Пауло Гассанигой, защитниками Дэнни Роузом, Хуаном Фойтом и Сержем Орье, а также фланговым хавбеком Райаном Сессеньоном.

Сообщается, что "Тоттенхэм" ждёт предложений как о покупке, так и об аренде указанных футболистов.

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