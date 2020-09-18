"Тоттенхэм" готов продать пять игроков

Теги тоттенхэмжозе моуриньюпауло гассанигадэнни роузхуан фойтсерж орьерайан сессеньонтрансферы

"Тоттенхэм" готов продать пять игроков

Лондонский "Тоттенхэм" составил список из футболистов, которые не входят в планы тренерского штаба Жозе Моуринью.

По информации The Athletic, до закрытия трансферного окна столичный клуб могут покинуть пять игроков.

"Шпоры" готовы расстаться с вратарём Пауло Гассанигой, защитниками Дэнни Роузом, Хуаном Фойтом и Сержем Орье, а также фланговым хавбеком Райаном Сессеньоном.

Сообщается, что "Тоттенхэм" ждёт предложений как о покупке, так и об аренде указанных футболистов.

Не пропустите: Два игрока "Реала" прилетели в Лондон для оформления переходов в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ФИФА одобрила изменения в правила, касающиеся выступления игроков за сборные

ФИФА одобрила изменения в правила, касающиеся выступления игроков за сборные

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов