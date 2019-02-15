"Тоттенхэм" готов продлить контракт одному из топовых игроков

Полузащитник "Тоттенхэма" Сон Хын Мин готов продолжить карьеру в лондонском клубе. Об этом сообщает Daily Mail.

"Тоттенхэм" хочет предложить футболисту новое соглашение с повышением зарплаты до 150 тысяч фунтов в неделю.

Контракт подписан на 5 лет этим летом.

Сон Хын Мин перешел в "Тоттенхэм" в 2015 году.В нынешнем сезоне футболист участвовал в 20 матчах, отметившись 11 голами и 7 ассистами.

"Тоттенхэм" занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 60 баллов.

Не пропустите: "Тоттенхэм" интересуется одним из лидеров "Интера"| http://soccernews.ru