"Тоттенхэм" готов расстаться с 8 игроками этим летом
Руководство "Тоттенхэма" определилось с игроками, которые должны покинуть клуб этим летом, пишет Daily Mail.
Лондонцы намерены расстаться с 8 игроками. Среди них: защитники Дэнни Роуз, Киран Триппьер, Серж Орье и Кэмерон Картер-Викерс, полузащитники Виктор Ваньяма, Джошуа Онома и Маркус Эдвардс, и нападающий Винсент Янссен.
"Тоттенхэм" не будет продавать всех футболистов, клубу необходимо выручить как можно много денег для будущих покупок.
В минувшем сезоне "Тоттенхэм", набрав 71 очко в 38 матчах, занял четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.
А еще: "Тоттенхэм" предлагает "Роме" обмен игроками| http://soccernews.ru
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