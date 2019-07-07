"Тоттенхэм" готов расстаться с 8 игроками этим летом

Руководство "Тоттенхэма" определилось с игроками, которые должны покинуть клуб этим летом, пишет Daily Mail.

Лондонцы намерены расстаться с 8 игроками. Среди них: защитники Дэнни Роуз, Киран Триппьер, Серж Орье и Кэмерон Картер-Викерс, полузащитники Виктор Ваньяма, Джошуа Онома и Маркус Эдвардс, и нападающий Винсент Янссен.



"Тоттенхэм" не будет продавать всех футболистов, клубу необходимо выручить как можно много денег для будущих покупок.

В минувшем сезоне "Тоттенхэм", набрав 71 очко в 38 матчах, занял четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

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