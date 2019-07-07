"Тоттенхэм" готов расстаться с 8 игроками этим летом

Теги тоттенхэмкиран триппьервинсент янссенджошуа ономасерж орье

"Тоттенхэм" готов расстаться с 8 игроками этим летом

Руководство "Тоттенхэма" определилось с игроками, которые должны покинуть клуб этим летом, пишет Daily Mail.

Лондонцы намерены расстаться с 8 игроками. Среди них: защитники Дэнни Роуз, Киран Триппьер, Серж Орье и Кэмерон Картер-Викерс, полузащитники Виктор Ваньяма, Джошуа Онома и Маркус Эдвардс, и нападающий Винсент Янссен.

"Тоттенхэм" не будет продавать всех футболистов, клубу необходимо выручить как можно много денег для будущих покупок.

В минувшем сезоне "Тоттенхэм", набрав 71 очко в 38 матчах, занял четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

А еще: "Тоттенхэм" предлагает "Роме" обмен игроками| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Хавьер Агирре покинул пост главного тренера Египта после вылета команды из Кубка Африки

Хавьер Агирре покинул пост главного тренера Египта после вылета команды из Кубка Африки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов