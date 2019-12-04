"Тоттенхэм" готов расстаться с Эриксеном в январе

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"Тоттенхэм" готов расстаться с Эриксеном в январе
"Тоттенхэм" готов расстаться с датским полузащитником Кристианом Эриксеном в зимнее трансферное окно, сообщает Evening Standart.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен продать футболиста в январе, так как он отказался продлевать контракт, который истекает летом 2020 года, хотя ему предлагалась зарплата в размере 12 миллионов евро в год. Таким образом, "Тоттенхэм" оценивает хавбека в 50 миллионов евро.

Впрочем, Эриксен уже в январе может подписать контракт с другим клубом, а летом перейти в него в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне 27-летний Эриксен провел за "Тоттенхэм" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: "Реал" предложил одного из своих игроков в обмен на Эриксена. | http://soccernews.ru
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