"Тоттенхэм" готов расстаться с Кейном

"Тоттенхэм" готов отпустить своего форварда Харри Кейна.

Как сообщает Sky Sports, "шпоры" согласны продать Кейна летом за 200 миллионов евро.

Напомним, что в услугах игрока был заинтересован "Реал".

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