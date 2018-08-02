"Тоттенхэм" готов расстаться с тремя игроками

1 Теги тоттенхэмтоби алдервейрелдмусса дембеле 1987дэнни роуз

"Тоттенхэм" готов расстаться с тремя игроками

"Тоттенхэм" может продать троих футболистов до закрытия трансферного окна, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб готов рассмотреть предложения по защитникам Дэнни Роузу и Тоби Алдервейрелду, а также полузащитнику Мусса Дембеле.

Ранее сообщалось, что Алдервейлердом активно интересуется "Манчестер Юнайтед", а Дембеле входит в сферу интересов "Интера".

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