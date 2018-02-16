"Тоттенхэм" готов расстаться со своим защитником

"Тоттенхэм" летом планирует продать защитника Тоби Алдервейрелда.

Как сообщают английские СМИ, "шпоры" свернули переговоры с игроком по новому соглашению и ожидают предложений от других клубов.

Ранее сообщалось, что в услугах Алдервенйрелда заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

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