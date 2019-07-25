"Тоттенхэм" готов установить клубный рекорд ради трансфера Дибалы
Лондонский "Тоттенхэм" всерьёз нацелился на форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, ради покупки звёздного аргентинца "шпоры" готовы обновить свой трансферный рекорд.
За 25-летнего нападающего английский клуб планирует предложить 90 миллионов евро. Переговоры между сторонами идут уже около месяца.
В прошлом сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 42 матча, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.
Трансферный рекорд "Тоттенхэма" - приобретение у "Лиона" этим летом полузащитника Танги Ндомбеле за 60 миллионов евро.
Не пропустите: Трое футболистов "Тоттенхэма" сыграли против 100 детей. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Кабелла - игрок "Краснодара"
-
Месси могут отстранить от матчей за сборную Аргентины: названы сроки возможной дисквалификации
-
Синиша Михайлович болен раком! Эти 8 футбольных личностей знают, как побороть эту страшную болезнь
-
Главные новости дня: 24 июля
-
Будущее Неймара может решиться в ближайшие дни
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" готов установить клубный рекорд ради трансфера Дибалы
-
ЦСКА усилится лучшим бомбардиром чемпионата Алжира
-
Макелеле может возглавить африканскую сборную
-
"Наполи" сделал предложение по Икарди
-
Официально: Кабелла - игрок "Краснодара"
-
Коэнтрау выбрал новый клуб
-
Месси могут отстранить от матчей за сборную Аргентины: названы сроки возможной дисквалификации
-
ПСВ отобрал у Перейро игровой номер. Хавбеком интересуется "Спартак"
-
Три топ-клуба Серии А ведут борьбу за Бен-Йеддера
-
Нобоа определился со своим будущим в "Зените"
-
"Бенфика" вырвала победу над "Фиорентиной" в матче Международного Кубка Чемпионов
-
"Ливерпуль" не сумел обыграть "Спортинг" в товарищеском матче
-
Синиша Михайлович болен раком! Эти 8 футбольных личностей знают, как побороть эту страшную болезнь
-
Главные новости дня: 24 июля
-
1
УЕФА помог ПСЖ скрыть нарушения правил финансового фэйр-плей
-
Ибрагимович избежал наказания в МЛС
-
Будущее Неймара может решиться в ближайшие дни
-
"Монако" подпишет действующего чемпиона мира
-
Еще один экс-игрок "Барселоны" перейдет в "Виссел Кобе"
-
1
"Барселона" хочет заработать на трансферах 150 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16