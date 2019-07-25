"Тоттенхэм" готов установить клубный рекорд ради трансфера Дибалы

Теги тоттенхэмювентуспауло дибалатрансферы

"Тоттенхэм" готов установить клубный рекорд ради трансфера Дибалы

Лондонский "Тоттенхэм" всерьёз нацелился на форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, ради покупки звёздного аргентинца "шпоры" готовы обновить свой трансферный рекорд.

За 25-летнего нападающего английский клуб планирует предложить 90 миллионов евро. Переговоры между сторонами идут уже около месяца.

В прошлом сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 42 матча, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

Трансферный рекорд "Тоттенхэма" - приобретение у "Лиона" этим летом полузащитника Танги Ндомбеле за 60 миллионов евро.

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