"Тоттенхэм" готов установить клубный трансферный рекорд ради итальянского таланта
"Тоттенхэм" хочет купить полузащитника "Фиорентины" Федерико Кьезу, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 78 миллионов евро. Если трансфер состоится, то он станет рекордным в истории "Тоттенхэма".
Наставник "шпор" Маурисио Почеттино потребовал от руководства клуба усилить атакующую линию летом.
21-летний Кьеза является воспитанником "Фиорентины". В нынешнем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, провел за клуб 11 матчей и забил восемь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14