"Тоттенхэм" готов установить клубный трансферный рекорд ради итальянского таланта

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"Тоттенхэм" готов установить клубный трансферный рекорд ради итальянского таланта

"Тоттенхэм" хочет купить полузащитника "Фиорентины" Федерико Кьезу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 78 миллионов евро. Если трансфер состоится, то он станет рекордным в истории "Тоттенхэма".

Наставник "шпор" Маурисио Почеттино потребовал от руководства клуба усилить атакующую линию летом.

21-летний Кьеза является воспитанником "Фиорентины". В нынешнем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, провел за клуб 11 матчей и забил восемь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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