"Тоттенхэм" готов увеличить зарплату Эриксену в 2,5 раза, чтобы удержать его в клубе

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"Тоттенхэм" готов увеличить зарплату Эриксену в 2,5 раза, чтобы удержать его в клубе

"Тоттенхэм" намерен оставить своего полузащитника Кристиана Эриксена в команде. "Шпоры" хотят предложить футболисту продлить контракт. Об этом пишет  Daily Mail.

По данным источника, лондонцы готовы увеличить оклад 27-летнему хавбеку с 80 до 250 тысяч евро. Однако сделка может не состоятся, так как Эриксен хочет покинуть клуб.

В датчанине также заинтересованы "Реал", "МЮ", "Атлетико", "Интер", "Милан" и "Ювентус".

Футболист перешел в "Тоттенхэм" из "Аякса" в 2013 года за 13,5 миллиона евро. Его контракт рассчитан до 2020 года.

А еще: "Ювентус" нацелился на Эриксена | http://soccernews.ru
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