"Тоттенхэм" готов в 2,5 раза увеличить зарплату Эриксена

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"Тоттенхэм" готов в 2,5 раза увеличить зарплату Эриксена

Лондонский "Тоттенхэм" хочет убедить полузащитника Кристиана Эриксена остаться в клубе, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, руководство "шпор" соблазняет футболиста выгодными условиями личного контракта.

Речь идёт об увеличении зарплаты звёздного датчанина с 4,6 до 11,5 миллионов евро в год.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом.

СМИ сватают 27-летнего Эриксена в "Реал", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

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