"Тоттенхэм" готов в два раза увеличить зарплату Эриксена

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"Тоттенхэм" готов в два раза увеличить зарплату Эриксена

"Тоттенхэм" намерен сохранить в команде хавбека Кристиана Эриксена.

Как сообщает Goal.com, руководство "шпор" уверено, что им удастся договориться с игроком о новом контракте. Отмечается, что клуб готов увеличить зарплату футболиста до 9 миллионов евро за сезон.

Действующее соглашение датчанина с клубом рассчитано до 2020 года.

В этом сезоне на счету Эриксена 8 забитых мячей и 17 результативных передач в 44 матчах.

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