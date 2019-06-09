"Тоттенхэм" готов заплатить 45 миллионов евро за игрока "Борнмута"
"Тоттенхэм" проявляет интерес к голландскому защитнику "Борнмута" Натану Аке, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, лондонский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 45 миллионов евро. В составе "шпор" Аке может заменить бельгийца Тоби Алдервейрелда, который отказался продлить контракт, действующий до лета 2020 года. Сумма отступных в контракте Алдервейрелда составляет 30 миллионов евро и интерес к нему проявляет "Манчестер Юнайтед".
24-летний Аке в минувшем сезоне провел за "Борнмут" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действителен до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|16