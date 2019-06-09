"Тоттенхэм" готов заплатить 45 миллионов евро за игрока "Борнмута"

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"Тоттенхэм" готов заплатить 45 миллионов евро за игрока "Борнмута"

"Тоттенхэм" проявляет интерес к голландскому защитнику "Борнмута" Натану Аке, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 45 миллионов евро. В составе "шпор" Аке может заменить бельгийца Тоби Алдервейрелда, который отказался продлить контракт, действующий до лета 2020 года. Сумма отступных в контракте Алдервейрелда составляет 30 миллионов евро и интерес к нему проявляет "Манчестер Юнайтед".

24-летний Аке в минувшем сезоне провел за "Борнмут" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действителен до лета 2022 года.

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