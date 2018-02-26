"Тоттенхэм" готов заплатить 40 миллионов евро за 17-летнего защитника "Фулхэма"

Защитник "Фулхэма" Райан Сессеньон попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

Как сообщает The Telegraph, "шпоры" оценивают 17-летнего игрока в 40 миллионов евро, однако "Фулхэм" хочет получить за футболиста не менее 50 миллионов.

Однако отмечается, что "Фулхэм" рассчитывает, что Сессеньон останется в клубе, если "дачники" выйдут в Премьер-лигу.

В текущем сезоне Сессеньон провел 37 матчей, отметился 13 голами и 4 ассистами.

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