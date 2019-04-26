"Тоттенхэм" готов заплатить 50 миллионов евро за Дзаньоло

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"Тоттенхэм" готов заплатить 50 миллионов евро за Дзаньоло

"Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику "Ромы" Николо Дзаньоло, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 50 миллионов евро. Впрочем, это предложение было отклонено, так как "Рома" оценивает игрока в 100 миллионов евро. Также хавбеком интересуются "Ювентус" и "Реал".

В этом сезоне 19-летний Дзаньоло провел за "Рому" 33 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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