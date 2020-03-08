"Тоттенхэм" готов заплатить крупную сумму за хорватского защитника

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к хорватскому защитнику "Рейнджерса" Борне Баришичу, сообщает The Scotsman.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 25 миллионов евро. На сделке настаивает главный тренер "шпор" Жозе Моуринью, который хочет укрепить левый фланг обороны.

В нынешнем сезоне 27-летний Баришич провел за "Рейнджерс" 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 мая 2024 года.

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