"Тоттенхэм" готов заплатить крупную сумму за игрока из Серии А

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"Тоттенхэм" готов заплатить крупную сумму за игрока из Серии А

"Тоттенхэм Хотспур" проявляет интерес к датскому защитнику "Сампдории" Йоахиму Андерсену, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро. В составе "шпор" датчанин может заменить бельгийца Тоби Алдервейрелда, который намерен покинуть клуб. Также Андерсен входит в сферу интересов "Интера" и "Ювентуса".

22-летний Андерсон перешел в "Сампдорию" летом 2017 года из "Твенте" за 1,4 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 24 матча за генуэзский клуб во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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