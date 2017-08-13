"Тоттенхэм" готов заплатить за Шейха восемь миллионов евро

"Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику "Сельты" Папе Шейху, сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него восемь миллионов евро. При этом сумма отступных в контракте игрока составляет 30 миллионов евро.

20-летний Шейх выступает за "Сельту" с 2015 года, провел за клуб 22 матча и забил 1 гол.

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