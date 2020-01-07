"Тоттенхэм" готовит конкретное предложение по Лемару

Во время зимнего трансферного окна вингер мадридского "Атлетико" Тома Лемар может оказаться в "Тоттенхэме".

По информации The Independent, "шпоры" готовят конкретное предложение по переходу 24-летнего француза.

Сообщается, что речь идёт о полугодичной аренде за 6 миллионов евро с опцией выкупа за 60 миллионов.

Лемар выступает за "Атлетико" с лета 2018 года, сыграл 64 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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