"Тоттенхэм" готовит конкретное предложение по Лемару
Во время зимнего трансферного окна вингер мадридского "Атлетико" Тома Лемар может оказаться в "Тоттенхэме".
По информации The Independent, "шпоры" готовят конкретное предложение по переходу 24-летнего француза.
Сообщается, что речь идёт о полугодичной аренде за 6 миллионов евро с опцией выкупа за 60 миллионов.
Лемар выступает за "Атлетико" с лета 2018 года, сыграл 64 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести хавбека "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
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