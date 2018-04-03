"Тоттенхэм" готовит новые контракты для лидеров команды

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"Тоттенхэм" готовит новые контракты для лидеров команды

"Тоттенхэм" хочет продлить контракты с целой группой ведущих игроков, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб предложит новые соглашения вратарю Уго Льорису, защитнику Яну Вертонгену, полузащитникам Деле Алли и Кристиану Эриксену, а также нападающим Сон Хын Мину и Харри Кейну.

Ранее сообщалось, что переманить Кейна летом намерены "Манчестер Сити" и "Реал".

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" намерен продлить контракт с главным тренером Маурисио Почеттино.

Не пропустите: "Тоттенхэм" хочет продлить контракт с Почеттино. | http://soccernews.ru

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