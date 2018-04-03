"Тоттенхэм" готовит новые контракты для лидеров команды
"Тоттенхэм" хочет продлить контракты с целой группой ведущих игроков, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, лондонский клуб предложит новые соглашения вратарю Уго Льорису, защитнику Яну Вертонгену, полузащитникам Деле Алли и Кристиану Эриксену, а также нападающим Сон Хын Мину и Харри Кейну.
Ранее сообщалось, что переманить Кейна летом намерены "Манчестер Сити" и "Реал".
Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" намерен продлить контракт с главным тренером Маурисио Почеттино.
Не пропустите: "Тоттенхэм" хочет продлить контракт с Почеттино. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сражение на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Интер"
-
Английская битва в четвертьфинале Лиги Чемпионов: "Ливерпуль" принимает "Манчестер Сити"
-
В перенесенном матче 1/4 финала Кубка России "Спартак" навестит "Крылья Советов"
-
"Ювентус" - "Реал" - 0:3 (обзор)
-
"Бавария" побеждает в Севилье и делает весомую заявку на выход в полуфинал
Лента новостей
-
"Уфа" продлила контракт с Семаком
-
Карвахаль: "Гол Роналду в ворота "Ювентуса" войдет в историю"
-
Романцев: "Наш футбол показывает, что ему обязательно нужны перемены"
-
Алекс Сандро: "Ювентус" должен сосредоточиться на Серии А"
-
Н'Зонзи: "Постараемся сделать в Мюнхене то, что сделали в Манчестере"
-
Мюллер: "Хайнкес впервые был нами недоволен"
-
"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"
-
Арбелоа: "Роналду теперь спокойно может покинуть Землю и играть с марсианами"
-
Сражение на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Интер"
-
Английская битва в четвертьфинале Лиги Чемпионов: "Ливерпуль" принимает "Манчестер Сити"
-
Эмерсон: "Скоро Неймар станет лучшим игроком планеты"
-
Каземиро: "Роналду тренируется, как машина"
-
Барцальи: "Роналду забил гол, который войдет в историю"
-
В перенесенном матче 1/4 финала Кубка России "Спартак" навестит "Крылья Советов"
-
Буффон: "Был ли это лучший Роналду? Нет"
-
Аллегри: "Реал" не случайно выиграл три из четырех последних кубков чемпионов"
-
Зидан: "Ювентус" не сдастся"
-
Буффон: "Это настоящий позор"
-
Хайнкес: "Если хотим выиграть Лигу Чемпионов, нужно улучшать нашу игру"
-
Рибери: "Играть на "Рамон Санчес Писхуан" нелегко"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|31
|68
|3
|Ливерпуль
|32
|66
|4
|Тоттенхэм
|31
|64
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|31
|51
|7
|Бернли
|31
|46
|8
|Лестер Сити
|31
|43
|9
|Эвертон
|32
|40
|10
|Борнмут
|32
|37
|11
|Уотфорд
|32
|37
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|34
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|31
|31
|16
|Хаддерсфилд Таун
|32
|31
|17
|Кристал Пэлас
|32
|30
|18
|Саутгемптон
|31
|28
|19
|Сток Сити
|32
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|32
|20