"Тоттенхэм" готовит новый контракт для перспективного защитника

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"Тоттенхэм" готовит новый контракт для перспективного защитника

"Тоттенхэм" готовит новый контракт для защитника Кайла Уокер-Питерса, сообщает ESPN.

По сведениям издания, руководство и тренерский штаб "шпор" оценили прогресс в игре 21-летнего футболиста, поэтому хотят наградить его соглашением с улучшенными финансовыми условиями.

В этом сезоне Уокер-Питерс сыграл за "Тоттенхэм" 8 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

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