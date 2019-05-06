"Тоттенхэм" готовит предложение по форварду "Милана"

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"Тоттенхэм" готовит предложение по форварду "Милана"

"Тоттенхэм" намерен приобрести форварда "Милана" Патрика Кутроне.

По сведениям Daily Star, "шпоры" оценили 21-летнего итальянца в 35 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.

Кутроне выступает за "Милан" с 2016 года. В этом сезоне на его счету девять голов и два ассиста в 40 играх.

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