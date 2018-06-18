"Тоттенхэм" готовит предложение по хавбеку "Лиона"

Теги тоттенхэмлион

"Тоттенхэм" готовит предложение по хавбеку "Лиона"

Лондонский "Тоттенхэм" готовит предложение по полузащитнику "Лиона" Танги Ндомбеле, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, "шпоры" планируют купить 21-летнего француза за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ндомбеле сыграл за "Лион" 47 матчей, забил 1 гол и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: "Тоттенхэм" нацелился на бразильского защитника. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов