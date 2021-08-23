"Тоттенхэм" готовит предложение по Криштиану Роналду

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"Тоттенхэм" готовит предложение по Криштиану Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

Лондонский "Тоттенхэм" продолжает прорабатывать варианты усиления атаки на случай ухода из клуба Харри Кейна.

В частности, как сообщает Radio 24, "шпоры" готовы подписать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Сам 36-летний португалец вряд ли примет предложение "Тоттенхэма" из-за неучастия команды в Лиге Чемпионов.

Ранее стало известно о переговорах агента Роналду с "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реалом".

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