"Тоттенхэм" готовит предложение по Заа

Лондонский "Тоттенхэм" не оставляет попыток купить вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "шпоры" готовы заплатить за 26-летнего ивуарийца 45,5 миллионов евро, в то время как "орлы" требуют 57 миллионов.

В этом сезоне Заа сыграл за "Кристал Пэлас" 22 матча, забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи.

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