"Тоттенхэм" готовит предложение по защитнику "Хоффенхайма"

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"Тоттенхэм" готовит предложение по защитнику "Хоффенхайма"

Защитник "Хоффенхайма" Джереми Толян стал трансферной целью лондонского "Тоттенхэма", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "шпоры" готовы предложить за 22-летнего немца 14,5 миллионов евро.

Напомним, что контракт Толяна с "Хоффенхаймом" истекает следующим летом.

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