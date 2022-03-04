"Тоттенхэм" готовит предложение по защитнику "Интера"

Фото инстаграм Стефана де Врея

Центральный защитник миланского "Интера" Стефан де Врей входит в список трансферных целей "Тоттенхэма".

По информации Inter Live, "шпоры" готовы предложить голландцу контракт на четыре года с зарплатой 6,5 миллиона евро.

30-летний футболист может сменить итальянский клуб на английский за 25-30 миллионов евро.

В текущем сезоне де Врей сыграл за "Интер" 29 матчей и забил 1 гол.

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