"Тоттенхэм" готовит солидное предложение по хавбеку "Борнмута"

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"Тоттенхэм" готовит солидное предложение по хавбеку "Борнмута"

Лондонский "Тоттенхэм" готовит солидное предложение по полузащитнику "Борнмута" Дэвиду Бруксу, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "шпоры" рассматривают вариант с приобретением 21-летнего валлийца в летнее трансферное окно за 57 миллионов евро.

Конкуренцию столичному клубу намерен составить "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Брукс сыграл за "Борнмут" 25 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с "вишнями" рассчитан до июня 2022 года. Стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

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