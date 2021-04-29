"Тоттенхэм" готовит встречу с тренером "Аякса"

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"Тоттенхэм" готовит встречу с тренером "Аякса"

Фото твиттер AFC AJAX

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет предметный интерес к наставнику "Аякса" Эрику тен Хагу.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "шпоры" готовят встречу с 51-летним специалистом.

Сообщается, что голландец будет готов сменить команду по окончании нынешнего сезона, но какой-то конкретики о его будущем пока нет.

Напомним, что "Тоттенхэм" полторы недели назад уволил Жозе Моуринью. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен 29-летний Райан Мэйсон.

Ранее СМИ писали, что в шорт-лист лондонского клуба входят Ральф РангникГарет СаутгейтБрендан РоджерсРоберто Мартинес и Марселино Гарсия Тораль.

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