"Тоттенхэм" готовит встречу с тренером "Аякса"
Фото твиттер AFC AJAX
Лондонский "Тоттенхэм" проявляет предметный интерес к наставнику "Аякса" Эрику тен Хагу.
По информации журналиста Фабрицио Романо, "шпоры" готовят встречу с 51-летним специалистом.
Сообщается, что голландец будет готов сменить команду по окончании нынешнего сезона, но какой-то конкретики о его будущем пока нет.
Напомним, что "Тоттенхэм" полторы недели назад уволил Жозе Моуринью. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен 29-летний Райан Мэйсон.
Ранее СМИ писали, что в шорт-лист лондонского клуба входят Ральф Рангник, Гарет Саутгейт, Брендан Роджерс, Роберто Мартинес и Марселино Гарсия Тораль.
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