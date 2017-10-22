"Тоттенхэм" громит "Ливерпуль" на "Уэмбли" и догоняет "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице
Лондонский "Тоттенхэм" в центральном матче 9 тура английской Премьер-Лиги принимал на Уэмбли одного из самых неудобных для себя соперников – "Ливерпуль". Тем не менее, именно хозяева считались фаворитами матча, ведь они проводят этот сезон на более высоком уровне, нежели их соперник. Мерсисайдцы же по-прежнему нестабильны, хоть и начали подправлять свою плохую реализацию, забив целых 7 голов в ворота "Марибора" в рамках Лиги Чемпионов.
Отбившись от нескольких атак мерсисайдцев на первых минутах матча, "шпоры" тут же открыли счет: Триппьер отличным пасом с левого фланга вывел Кейна на рандеву с Миньоле, Харри обыграл голкипера и отправил мяч в сетку – 1:0. Не прошло и десяти минут как Льорис прервал навес Милнера и тут же начал атаку своей команды, вбросив мяч к центру поля на Кейна, англичанин продвинулся к чужим воротам по флангу и покатив левее на Сона, который спокойно переиграл Миньоле – 2:0. Буквально в следующей атаке мог кореец делать дубль, получив хороший пас от партнера, но его удар из пределов штрафной приняла на себя перекладина.
К середине тайма "Ливерпуль" стал просыпаться и тут же сравнял счет: Коутиньо отобрал мяч у Кейна на своей половине, тот отскочил к Хендерсону, который великолепным пасом с центра поля вывел Салаха один на один с Льорисом, а египтянин был точен - 2:1. Команды не сбавляли оборотов, стараясь практически каждую атаку завершить ударом по воротам, но ближе к перерыву все же заиграли поосторожнее.
Ну а на последней добавленной минуте первого тайма "Ливерпуль" неожиданно пропустил третий гол: после подачи со стандарта Эриксена, Матип неосмотрительно сбросил мяч вперед к линии штрафной, где Алли сходу пробил в правый нижний угол ворот Миньоле – 3:1. В тяжелое положение поставил себя "Ливерпуль" после первого тайма, и уже два мяча нужно было забивать мерсисайдцам, чтобы увезти хотя бы очко с "Уэмбли".
После перерыва хозяева не стали прижиматься к своим воротам, отвечая на атаки "красных" своими выпадами. Через 10 минут после начала второго тайма футболисты "Тоттенхэма" заработали стандарт на правом фланге, пошла подача в штрафную, Миньоле грубо ошибся на выходе а Вертонген пробивал практически по пустым воротам, но Фирмино в космическом прыжке вынес мяч с ленточки, однако на добивание Кейн сделал счет 4:1.
"Шпоры" не планировали останавливаться на достигнутом, по-прежнему нагнетая обстановку у ворот мерсисайдцев. На 67-й минуте Ливерпуль мог отыграть один мяч, но после удара Коутиньо с линии штрафной Льорис выдал просто сумасшедший сейв, вытащив мяч из правой от себя девятки. Не получалось у "красных" перевернуть ход встречи – вынуждены они были играть с оглядкой на соперника, контратаки которого были очень опасны.
Все же отошли в концовке матча "шпоры" всем составом к своим воротам, дав "Ливерпулю" развернуться хотя бы в центре поля. На 78-й минуте Салах, после прострела с правого фланга, в касание переводил мяч в ближний угол, но Льорис ногами сумел отразить выстрел египтянина. Вообще, Мохамед был единственным игроком "Ливерпуля", к игре которого никто не предъявит претензий - он был везде: старался, обострял, даже забил один гол. А вот остальные сыграли из рук вон плохо, да и, к слову, "Тоттенхэм" сегодня был просто неудержим.
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль" – 4:1
Голы: Кейн, 4 – 1:0, Сон Хын Мин, 12 – 2:0, Салах, 24 – 2:1, Алли, 48 – 3:1, Кейн, 56 – 4:1
"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Вертонген, Орье, Алдервейрелд, Уинкс, Алли, Эриксен (Дайер, 81), Триппьер, Сон Хын Мин (Сиссоко, 69), Кейн (Льоренте, 88).
"Ливерпуль": Миньоле, Матип, Морено, Гомес, Ловрен (Чемберлен, 32), Джан (Груйич, 83), Милнер, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Фирмино (Старридж, 77).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|9
|25
|2
|Манчестер Юнайтед
|9
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Челси
|9
|16
|5
|Арсенал Лондон
|9
|16
|6
|Уотфорд
|9
|15
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Бернли
|9
|13
|10
|Саутгемптон
|9
|12
|11
|Хаддерсфилд Таун
|9
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|11
|13
|Вест Бромвич Альбион
|9
|10
|14
|Лестер Сити
|9
|9
|15
|Суонси Сити
|9
|8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|8
|17
|Сток Сити
|9
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
|9
|7
|20
|Кристал Пэлас
|9
|3