"Тоттенхэм" громит "Ливерпуль" на "Уэмбли" и догоняет "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице

Лондонский "Тоттенхэм" в центральном матче 9 тура английской Премьер-Лиги принимал на Уэмбли одного из самых неудобных для себя соперников – "Ливерпуль". Тем не менее, именно хозяева считались фаворитами матча, ведь они проводят этот сезон на более высоком уровне, нежели их соперник. Мерсисайдцы же по-прежнему нестабильны, хоть и начали подправлять свою плохую реализацию, забив целых 7 голов в ворота "Марибора" в рамках Лиги Чемпионов.

Отбившись от нескольких атак мерсисайдцев на первых минутах матча, "шпоры" тут же открыли счет: Триппьер отличным пасом с левого фланга вывел Кейна на рандеву с Миньоле, Харри обыграл голкипера и отправил мяч в сетку – 1:0. Не прошло и десяти минут как Льорис прервал навес Милнера и тут же начал атаку своей команды, вбросив мяч к центру поля на Кейна, англичанин продвинулся к чужим воротам по флангу и покатив левее на Сона, который спокойно переиграл Миньоле – 2:0. Буквально в следующей атаке мог кореец делать дубль, получив хороший пас от партнера, но его удар из пределов штрафной приняла на себя перекладина.

К середине тайма "Ливерпуль" стал просыпаться и тут же сравнял счет: Коутиньо отобрал мяч у Кейна на своей половине, тот отскочил к Хендерсону, который великолепным пасом с центра поля вывел Салаха один на один с Льорисом, а египтянин был точен - 2:1. Команды не сбавляли оборотов, стараясь практически каждую атаку завершить ударом по воротам, но ближе к перерыву все же заиграли поосторожнее.

Ну а на последней добавленной минуте первого тайма "Ливерпуль" неожиданно пропустил третий гол: после подачи со стандарта Эриксена, Матип неосмотрительно сбросил мяч вперед к линии штрафной, где Алли сходу пробил в правый нижний угол ворот Миньоле – 3:1. В тяжелое положение поставил себя "Ливерпуль" после первого тайма, и уже два мяча нужно было забивать мерсисайдцам, чтобы увезти хотя бы очко с "Уэмбли".

После перерыва хозяева не стали прижиматься к своим воротам, отвечая на атаки "красных" своими выпадами. Через 10 минут после начала второго тайма футболисты "Тоттенхэма" заработали стандарт на правом фланге, пошла подача в штрафную, Миньоле грубо ошибся на выходе а Вертонген пробивал практически по пустым воротам, но Фирмино в космическом прыжке вынес мяч с ленточки, однако на добивание Кейн сделал счет 4:1.

"Шпоры" не планировали останавливаться на достигнутом, по-прежнему нагнетая обстановку у ворот мерсисайдцев. На 67-й минуте Ливерпуль мог отыграть один мяч, но после удара Коутиньо с линии штрафной Льорис выдал просто сумасшедший сейв, вытащив мяч из правой от себя девятки. Не получалось у "красных" перевернуть ход встречи – вынуждены они были играть с оглядкой на соперника, контратаки которого были очень опасны.

Все же отошли в концовке матча "шпоры" всем составом к своим воротам, дав "Ливерпулю" развернуться хотя бы в центре поля. На 78-й минуте Салах, после прострела с правого фланга, в касание переводил мяч в ближний угол, но Льорис ногами сумел отразить выстрел египтянина. Вообще, Мохамед был единственным игроком "Ливерпуля", к игре которого никто не предъявит претензий - он был везде: старался, обострял, даже забил один гол. А вот остальные сыграли из рук вон плохо, да и, к слову, "Тоттенхэм" сегодня был просто неудержим.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль" – 4:1

Голы: Кейн, 4 – 1:0, Сон Хын Мин, 12 – 2:0, Салах, 24 – 2:1, Алли, 48 – 3:1, Кейн, 56 – 4:1

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Вертонген, Орье, Алдервейрелд, Уинкс, Алли, Эриксен (Дайер, 81), Триппьер, Сон Хын Мин (Сиссоко, 69), Кейн (Льоренте, 88).

"Ливерпуль": Миньоле, Матип, Морено, Гомес, Ловрен (Чемберлен, 32), Джан (Груйич, 83), Милнер, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Фирмино (Старридж, 77).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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