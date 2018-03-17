"Тоттенхэм" громит "Суонси" и становится первым полуфиналистом Кубка Англии

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"Тоттенхэм" громит "Суонси" и становится первым полуфиналистом Кубка Англии

В рамках 1/4 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" в гостях разобрался с "Суонси" и добыл путёвку в следующую стадию турнира.

"Суонси" – "Тоттенхэм" - 0:3

Голы: Эриксен, 11 - 0:1, Ламела, 45 - 0:2, Эриксен, 62 - 0:3.

"Суонси": Нордфельдт, Нотон (Нарсинх, 46), Ольссон, Моусон, Бартли, Дайер (Раутледж, 86), Ки Сон Ен, Клукас, Кэрролл, ван дер Хорн (Робертс, 81), Абрахам.

"Тоттенхэм": Ворм, Вертонген, Санчес, Дэвис, Триппьер, Сиссоко, Эриксен, Лукас Моура (Льоренте, 73), Дайер, Ламела (Алли, 81), Сон Хын Мин.

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2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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