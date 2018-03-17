"Тоттенхэм" громит "Суонси" и становится первым полуфиналистом Кубка Англии

В рамках 1/4 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" в гостях разобрался с "Суонси" и добыл путёвку в следующую стадию турнира.

"Суонси" – "Тоттенхэм" - 0:3

Голы: Эриксен, 11 - 0:1, Ламела, 45 - 0:2, Эриксен, 62 - 0:3.

"Суонси": Нордфельдт, Нотон (Нарсинх, 46), Ольссон, Моусон, Бартли, Дайер (Раутледж, 86), Ки Сон Ен, Клукас, Кэрролл, ван дер Хорн (Робертс, 81), Абрахам.

"Тоттенхэм": Ворм, Вертонген, Санчес, Дэвис, Триппьер, Сиссоко, Эриксен, Лукас Моура (Льоренте, 73), Дайер, Ламела (Алли, 81), Сон Хын Мин.

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