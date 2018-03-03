"Тоттенхэм" - "Хаддерсфилд" - 2:0 (обзор)

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"Тоттенхэм" - "Хаддерсфилд" - 2:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 29-го тура английской Премьер-Лиги, в котором "Тоттенхэм" обыграл над "Хаддерсфилдом".

Также читайте отчет об играх 29-го тура АПЛ. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Эвертон 29 34
11 Борнмут 29 33
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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