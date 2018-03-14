"Тоттенхэм" хочет избавиться от Льоренте

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"Тоттенхэм" хочет избавиться от Льоренте

Лондонский "Тоттенхэм" хочет избавиться от нападающего Фернандо Льоренте, сообщает London Evening Standard.

По сведениям издания, главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино не рассчитывает на испанца, в связи с чем, летом форвард будет выставлен на трансфер.

В этом сезоне 33-летний Льоренте сыграл за "Тоттенхэм" 28 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

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