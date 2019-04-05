"Тоттенхэм" хочет купить Андре Гомеша

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"Тоттенхэм" хочет купить Андре Гомеша

"Тоттенхэм" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Барселоны" Андре Гомешу, сообщает The Telegraph. 

По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 34 миллиона евро. Также им интересуются еще несколько клубов.

В данный момент Гомеш выступает на правах аренды за "Эвертон", но ливерпульский клуб не имеет права приоритетного выкупа игрока.

В нынешнем сезоне 25-летний Гомеш провел за "Эвертон" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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