"Тоттенхэм" хочет купить бывшего хавбека "Баварии"
"Тоттенхэм" ведет переговоры о покупке датского полузащитника "Саутгемптон" Пьера-Эмиля Хейбьерга, сообщает Evening Standard.
По сведениям издания, "святые" требуют за хавбека не менее 28 миллионов евро, а "шпоры" надеются получить скидку. Также датчанин входит в сферу интересов "Эвертона".
В нынешнем сезоне 24-летний Хейбьерг провел за "Саутгемптон" 38 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Ранее Хейбьерг выступал за "Баварию", "Аугсбург" и "Шальке".
Не пропустите: "Тоттенхэм" продлил контракт с Дайером. | http://soccernews.ru
главное
-
Лоран Блан может возглавить "Барселону"
-
Юран заявил, что "Химки" в следующем сезоне выступят в РПЛ
-
"Рома" представила свой домашний комплект формы на следующий сезон
-
Подростки, отрезавшие голову алюминиевой фигуре Дзюбы, заплатят 500 рублей штрафа
-
Семак встретится с Миллером о возвращении Кокорина в "Зенит"
Лента новостей
-
"Хотят бороться за 5-6 места?" Тихонов раскритиковал "Спартак" за возможный трансфер хавбека "Уфы"
-
Бывшую звезду "Барселоны" обвинили в сексуальных домогательствах
-
Официально: "Химки" примут участие в РПЛ
-
Лоран Блан может возглавить "Барселону"
-
Юран заявил, что "Химки" в следующем сезоне выступят в РПЛ
-
Гончаренко рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА с "Тамбовом"
-
Официальная информация по "Химкам" появится сегодня вечером
-
"Рома" представила свой домашний комплект формы на следующий сезон
-
Нойер рассказал, когда планирует завершить карьеру
-
Подростки, отрезавшие голову алюминиевой фигуре Дзюбы, заплатят 500 рублей штрафа
-
"Кайрат" заявил Вагнер Лава
-
Сергей Ребров не хочет возвращаться в киевское "Динамо"
-
Бывший вратарь "Спартака" Митрюшкин покинул "Монако"
-
Марадишвили: "Недооценки "Тамбова" быть не может, ЦСКА нужно забрать свои очки"
-
"Интер" готов отпустить Шкриньяра за 55 миллионов евро
-
Клопп: "Сегодня закончится 30-летнее ожидание. Это наш момент, и мы заслужили его"
-
Семак встретится с Миллером о возвращении Кокорина в "Зенит"
-
Жена Семака покаталась на моторной лодке по Неве со своими друзьями
-
Ковач хочет видеть в "Монако" Йовича и Костича
-
Стало известно, за сколько ЦСКА готов отпустить Влашича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18