"Тоттенхэм" хочет купить бывшего хавбека "Баварии"

"Тоттенхэм" ведет переговоры о покупке датского полузащитника "Саутгемптон" Пьера-Эмиля Хейбьерга, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, "святые" требуют за хавбека не менее 28 миллионов евро, а "шпоры" надеются получить скидку. Также датчанин входит в сферу интересов "Эвертона".

В нынешнем сезоне 24-летний Хейбьерг провел за "Саутгемптон" 38 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Ранее Хейбьерг выступал за "Баварию", "Аугсбург" и "Шальке".

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