"Тоттенхэм" хочет купить чемпиона мира

"Тоттенхэм" проявляет интерес к французскому защитнику "Штутгарта" Бенжамену Павару, сообщает Team Talk.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что опция о фиксированной сумме отступных в размере 35 миллионов евро активируется в его контракта через год.

Ранее сообщалось, что 22-летний Павар также входит в сферу интересов ПСЖ, "Баварии" и "Атлетико".

Напомним, что несколько дней назад Павар в составе сборной Франции стал чемпионом мира.

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