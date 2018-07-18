"Тоттенхэм" хочет купить чемпиона мира

Теги тоттенхэмштутгартбенжамен павар

"Тоттенхэм" хочет купить чемпиона мира

"Тоттенхэм" проявляет интерес к французскому защитнику "Штутгарта" Бенжамену Павару, сообщает Team Talk.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что опция о фиксированной сумме отступных в размере 35 миллионов евро активируется в его контракта через год.

Ранее сообщалось, что 22-летний Павар также входит в сферу интересов ПСЖ, "Баварии" и "Атлетико".

Напомним, что несколько дней назад Павар в составе сборной Франции стал чемпионом мира.

Не пропустите: Игроки "Тоттенхэма" стали лидерами по количеству забитых голов на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов