"Тоттенхэм" хочет купить двух игроков "Борнмута"

"Тоттенхэм" хочет купить на следующий сезон двух игроков "Борнмута". Об этом пишет Daily Mail.

По данным источника, лондонский клуб намерен приобрести форварда Каллума Уилсона и полузащитника Дэвида Брукса. Команда готова потратить 90 миллионов евро на трансферы. Главный тренер Маурисио Почеттино уже известил руководство о своих планах.

В нынешнем сезоне 27-летний Уилсон отметился 14 голами и сделал 10 ассистов. 21-летний Брукс забил 7 голов и сделал 5 передач в 30 матчах АПЛ.

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