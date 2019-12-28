"Тоттенхэм" хочет купить форварда "Ромы"

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"Тоттенхэм" хочет купить форварда "Ромы"

"Тоттенхэм" проявляет интерес к турецкому нападающему "Ромы" Дженгизу Ундеру, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сам игрок не прочь сменить клуб, так как хочет получать регулярную игровую практику. Также турком активно интересуется "Милан".

В нынешнем сезоне 22-летний Ундер провел за "Рому" 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с римским клубом действует до лета 2023 года.

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