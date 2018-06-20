"Тоттенхэм" хочет купить гвинейца из итальянского топ-клуба

"Тоттенхэм" проявляет интерес к гвинейскому полузащитнику "Наполи" Амаду Диавара, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением игрока в летнее трансферное окно. Впрочем, новый главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти рассчитывает на хавбека и не хочет с ним расставаться.

В минувшем сезоне 20-летний Диавара провел за "Наполи" 27 матчей и забил 2 гола.

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