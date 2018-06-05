"Тоттенхэм" хочет купить хавбека "Марселя"

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"Тоттенхэм" хочет купить хавбека "Марселя"

"Тоттенхэм" хочет купить полузащитника "Марселя" Моргана Сансона, сообщает France Football.

По сведениям издания, в подисании 23-летнего француза лично заинтересован главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино.

Сансон выступает за "Марсель" с 2017 года, сыграл 71 матч, забил 13 голов и сделал 10 ассистов.

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