"Тоттенхэм" хочет купить итальянского хавбека

"Тоттенхэм" стал очередным претендентом на полузащитника "Аталанты" Брайана Кристанте, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 25 миллионов евро. Также хавбеком интересуются "Арсенал", "Ливерпуль", "Наполи", "Ювентус", "Интер" и "Лацио".

В этом сезоне 23-летний Кристанте провел за "Аталанту" 38 матчей во всех турнирах и забил 11 голов.

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