"Тоттенхэм" хочет купить итальянского хавбека

Теги аталантатоттенхэмбрайан кристанте

"Тоттенхэм" хочет купить итальянского хавбека

"Тоттенхэм" стал очередным претендентом на полузащитника "Аталанты" Брайана Кристанте, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 25 миллионов евро. Также хавбеком интересуются "Арсенал", "Ливерпуль", "Наполи", "Ювентус", "Интер" и "Лацио".

В этом сезоне 23-летний Кристанте провел за "Аталанту" 38 матчей во всех турнирах и забил 11 голов.

Не пропустите: Летом Бэйл и Ковачич могут уйти в один клуб. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов