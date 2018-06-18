"Тоттенхэм" хочет купить итальянского защитника

"Тоттенхэм" проявляет интерес к защитнику "Интера" Данило Д'Амброзио, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Возможно, Д'Амброзио может быть задействован сделке по переходу в "Интер" хавбека "Тоттенхэма" Муссы Дембеле.

В минувшем сезоне 29-летний Д'Амброзио провел за "Интер" 34 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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