"Тоттенхэм" хочет купить палача сборной Аргентины

"Тоттенхэм" проявляет интерес к хорватскому нападающему "Айнтрахта" Анте Ребичу, сообщает Bild.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Немцы оценивают форварда в 30 миллионов евро.

Напомним, что Ребич отлично проявил себя в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Аргентины (3:0), открыв счет в этом поединке.

В прошлом сезоне 24-летний Ребич провел за "Айнтрахт" 28 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

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