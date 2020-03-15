"Тоттенхэм" хочет купить полузащитника "Валенсии"

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"Тоттенхэм" хочет купить полузащитника "Валенсии"
Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику "Валенсии" и сборной ЦАР Жоффре Кондогбия, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, представители лондонского клуба на протяжении некоторого времени следят за игрой футболиста и остались довольны увиденным. Таким образом, "Тоттенхэм" попытается приобрести игрока в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 27-летний Кондогбия провел за "Валенсию" 24 матча во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с испанским клубом действует до лета 2022 года.

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