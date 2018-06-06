"Тоттенхэм" хочет купить Шакири

"Тоттенхэм" проявляет интерес к швейцарскому полузащитнику "Сток Сити" Джердан Шакири, сообщает The Sun.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 14 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний Шакири провел за "Сток Сити" 38 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

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